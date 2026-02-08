Video
video cùng chuyên mục

Khai môn Ô Quan Chưởng: Nghi thức mở cổng thành duy nhất 1 lần trong năm

Sáng 8/2, nghi thức lễ mở cửa Ô Quan Chưởng cùng nhiều đoàn dâng lễ đã tái hiện nghi thức truyền thống đặc sắc trong không gian Phố cổ Hà Nội.
Đọc thêm : Khai môn Ô Quan Chưởng: Nghi thức mở cổng thành duy nhất 1 lần trong năm