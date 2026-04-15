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Khách Tây vào cua đèo Hà Giang rồi mất lái

Hai người nước ngoài chở nhau trên một chiếc xe máy khi đến khúc cua gấp đã mất lái đổ ra đường, trượt sang lề đường ngược chiều.
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