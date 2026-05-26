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Khách Tây thích thú khám phá lò gạch giữa đồng lúa ở Đà Nẵng

Một lò gạch cũ bỏ hoang 50 năm giữa cánh đồng lúa ở Đà Nẵng nay trở thành một địa chỉ check-in dành cho du khách, nhất là du khách nước ngoài.
Đọc thêm : Khách Tây thích thú khám phá lò gạch giữa đồng lúa ở Đà Nẵng