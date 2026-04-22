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Khách Tây nói gì về độ an toàn ở Việt Nam?

Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là điểm đến an toàn, không chỉ cho du lịch ngắn ngày mà còn cho cả nhu cầu sinh sống lâu dài của người nước ngoài.
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