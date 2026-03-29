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Khách hàng dè dặt với xe bán tải mới

Việc làm rõ quy định xe bán tải thuộc nhóm ô tô tải thông dụng khiến khách hàng mua xe bán tải gác lại ý định hoặc chuyển hướng sang các mẫu xe khác.
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