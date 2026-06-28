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Khả năng ngụy trang ấn tượng của loài cú muỗi

Hai mẹ con cú muỗi đã thể hiện khả năng ngụy trang tài tình, khiến nhiều người không thể nhận ra và nhầm tưởng đó chỉ là một cành cây bình thường.
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