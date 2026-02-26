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Kết nối gia đình bệnh nhi trong Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm 2026

Sáng 26/2, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm 2026 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và kết nối các gia đình có con mắc bệnh hiếm.
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