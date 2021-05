Kẻ đâm trúng đùi khiến nạn nhân tử vong mong được thắp hương tạ tội với người quá cố

Ngày 29/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Tiến Đức (SN 1997), trú xã Hưng Chính, TP. Vinh tội giết người. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, khoảng 21h ngày 11/7/2016, anh Phan Hữu Kiên (SN 1997, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng nhóm bạn điều khiển xe máy từ TP Vinh về Hưng Nguyên. Khi đi đến trước UBND phường Cửa Nam thì Kiên ghé xe vào bên đường để tiểu tiện nhưng xe chạy nhanh và sát chỗ Phan Tiến Đức đang đứng nói chuyện cùng hai người bạn gái. Phan Tiến Đức cho rằng mình ý thức đâm vào đùi chỉ gây thương tích, không chủ đích gây ra cái chết cho nạn nhân. Đức chửi anh Kiên đi xe “mất dạy” và vung tay đánh anh Kiên nhưng đánh hụt. Kiên xuống xe đánh Đức. Trong lúc xảy ra xô xát, Đức rút con dao bấm trong túi quần của mình ra đâm một nhát vào đùi phải anh Kiên. Bị đâm bất ngờ, Kiên bỏ chạy và được bạn đến đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng, đến ngày 12/7/2016 anh Kiên tử vong. Nghe tin anh Kiên tử vong, Đức đến cơ quan công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Tại biên bản giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An thì nguyên nhân chết của anh Kiên là choáng mất máu, suy tuần hoàn do vết thương làm đứt động mạch đùi phải. Căn cứ vào quá trình xét hỏi, tranh luận công khai, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng hành vi của bị cáo không cấu thành tội giết người và đề nghị đổi tội danh truy tố bị cáo từ "giết người" sang tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác nhưng sau khi sự việc xảy ra đã đi đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho phía bị hại, HĐXX tuyên phạt Phan Tiến Đức 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.