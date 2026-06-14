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Katy Perry song ca cùng bé Tius Luka tại World Cup 2026

Tius Luka đã có màn trình diễn đầy cảm xúc cùng nữ ca sĩ nổi tiếng Katy Perry trên Sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ) trong lễ khai mạc World Cup 2026.
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