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Ít nhất 3 tên lửa hành trình Kh-101 của Nga đánh trúng mục tiêu ở Kiev

Có ít nhất 3 tên lửa hành trình Kh-101 của Nga đánh trúng mục tiêu tại Kiev sáng 2/7. Khói từ các vụ nổ trước đó cũng có thể nhìn thấy.
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