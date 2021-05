Iraq dùng máy bay ném bom không người lái Trung Quốc tấn công IS

Bộ Quốc phòng Iraq gần đây công bố một đoạn video ghi lại quá trình quân đội nước này dùng máy bay ném bom không người lái mang ký hiệu CH-4B do Trung Quốc sản xuất để không kích một mục tiêu phiến quân quân Hồi giáo tự xưng (IS), trang mạng The Diplomat đưa tin.