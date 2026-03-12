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Iran tập kích tên lửa vào loạt mục tiêu Mỹ - Israel

Iran đã tung đến 40 đợt phóng tên lửa trả đũa Mỹ - Israel.
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