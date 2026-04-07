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Iran tập kích nhà máy hóa dầu ở Ả rập Xê út

Iran tập kích nhà máy hóa dầu trong khu công nghiệp Al-Jubail ở Ả rập Xê út đêm 6/4.
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