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Iran sẵn sàng cho 6 tháng chiến sự khốc liệt, chờ tàu Mỹ đi qua Hormuz

Iran phát đi thông điệp cứng rắn tới Mỹ sau khi Washington ra "tối hậu thư" cho Tehran, cho thấy chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
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