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Iran đưa tàu sân bay Mỹ vào tầm ngắm, dọa sẽ bắn chìm

Iran công bố video gây sốc, cho thấy họ đã đưa tàu sân bay của Mỹ vào tầm ngắm và đe dọa có thể bắn chìm bất cứ lúc nào.
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