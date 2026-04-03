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Iran đăng video Mỹ mở chiến dịch tìm kiếm phi công trên máy bay bị bắn hạ

Truyền thông Iran đưa tin Mỹ đã mở chiến dịch tìm kiếm phi công trên máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nhưng không thành công.
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