Video
video cùng chuyên mục

Iran công bố video phóng loạt tên lửa vào Mỹ - Israel

Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh, đồng thời phóng loạt tên lửa về phía Israel.
Đọc thêm : Vũ khí vô hình giúp Iran kháng cự và ồ ạt trả đũa dù mất lãnh đạo chủ chốt