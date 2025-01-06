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Indonesia bất ngờ sa thải HLV Shin Tae Yong

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã bất ngờ tuyên bố sa thải HLV Shin Tae Yong sau thành tích kém cỏi ở AFF Cup 2024.
Đọc thêm : Indonesia bất ngờ sa thải HLV Shin Tae Yong