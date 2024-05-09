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Huỳnh Như được vinh danh đặc biệt ở Bồ Đào Nha

Với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Maritimo, Huỳnh Như đã lọt vào đội hình tiêu biểu ở giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha.
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