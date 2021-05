Hú hồn trẻ em sang đường ngay trước mũi xe công-ten-nơ

Clip do camera trên xe ôtô đi phía sau ghi lại, cho thấy hai em học sinh lao sang đường một cách bất cẩn và không quan sát làn đường đối diện, do bị chiếc xe bus che khuất; nhưng nhờ phản ứng nhanh nhạy của người lái xe, cùng hệ thống phanh cực kì an toàn của chiếc đầu kéo, em bé đã thoát chết trong gang tấc... Sự việc xảy ra tại Na Uy.