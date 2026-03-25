Video
video cùng chuyên mục

Hơn nửa thế kỷ phục vụ, nữ hộ lý 98 tuổi nằm ICU chống chọi bệnh tật

Hơn 50 năm gắn bó với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, bà Nguyễn Thị Thân (98 tuổi) nay nằm điều trị tại khoa ICU trong tình trạng nặng, không người thân.
Đọc thêm : Chuyện hộ lý 98 tuổi nằm một chỗ 3 năm tại bệnh viện cổ nhất Việt Nam