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Hơn 2.600 thí sinh thi năng khiếu Kiến trúc TPHCM

Sáng 30/5, hơn 2.600 thí sinh từ khắp các tỉnh thành đổ về Trường ĐH Kiến trúc TPHCM để tham gia kỳ thi năng khiếu mỹ thuật, môn Trang trí màu.