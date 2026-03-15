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"Hôm nay tôi đi bầu cử"

Tính đến 17h ngày 15/3, tỷ lệ cử tri Hà Nội tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đạt hơn 95%.
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