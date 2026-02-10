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Học sinh nghi bị nhốt trong lớp ở Sơn La

Một học sinh ở Sơn La bị nhốt trong lớp đến đêm khi hai cửa bị khóa bên ngoài.
Đọc thêm : Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?