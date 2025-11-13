Video
Hỏa hoạn thiêu rụi ngôi chùa 1.500 tuổi ở Trung Quốc

Một vụ hỏa hoạn khiến một ngôi chùa cổ khoảng 1.500 tuổi ở Trung Quốc bị cháy trơ khung.
