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Hỏa hoạn thiêu rụi 40 xe điện du lịch ở Hội An

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát lúc rạng sáng khiến 40 xe điện du lịch bị thiêu rụi khi đang đỗ trong khuôn viên trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung ở Hội An, tỉnh Quảng Nam.
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