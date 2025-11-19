Video
Hoa hậu Thùy Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù vì "Lừa dối khách hàng"

Chiều 19/11, tòa tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục 2 năm tù trong vụ án "Lừa dối khách hàng", liên quan sản phẩm kẹo Kera.
