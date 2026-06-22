Show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường cùng dàn hoa hậu, siêu mẫu tên tuổi đã khép lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 bằng một đêm diễn mãn nhãn và giàu cảm xúc.