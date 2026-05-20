Video
video cùng chuyên mục

HLV Roland "mổ xẻ" chất lượng U17 Việt Nam trước thềm World Cup

HLV Cristiano Roland chia sẻ về hành trình cùng U17 Việt Nam, từ thành tích đạt được, cách xây dựng đội bóng đến định hướng phát triển trong tương lai.
Đọc thêm : HLV Roland "mổ xẻ" chất lượng U17 Việt Nam trước thềm World Cup