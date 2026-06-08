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Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Sáng 8/6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN
Đọc thêm : Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Việt Nam