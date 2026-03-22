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Hình ảnh hiếm thấy về cặp đôi voi song sinh

Voi sinh đôi là hiện tượng cực kỳ hiêm gặp, chỉ xảy ra dưới 1% số ca sinh nở ở loài động vật này.
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