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Hình ảnh cuộc trà đàm giữa lãnh đạo Trung Quốc và Nga

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trà đàm kéo dài 90 phút tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh tối 20/5.
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