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Hình ảnh binh sĩ Mỹ đu dây đổ bộ tàu lách lệnh phong tỏa

Chiến dịch phong tỏa của Mỹ có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, bao gồm cả lính thủy đánh bộ và các lực lượng đặc nhiệm, cùng với gần 200 máy bay, tàu chiến.
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