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Hiện trường vụ xả súng tại Thổ Nhĩ Kỳ

2 vụ xả súng trong trường học đã xảy ra liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 ngày.
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