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Hiện trường vụ cháy khiến 27 người chết ở Bangkok

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một quán bar nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến 27 người thiệt mạng vào đêm 12/7.
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