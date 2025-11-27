Video
video cùng chuyên mục

Hiện trường vụ cháy chung cư Hong Kong

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và hàng trăm người vẫn mất tích trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong hôm 26/11
Đọc thêm : Cư dân hé lộ điểm bất thường trong thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong