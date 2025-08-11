Video
video cùng chuyên mục

Hiện trường vụ cháy 3 căn nhà gỗ tiền tỷ ở Hà Tĩnh

Vụ hỏa hoạn giữa trưa khiến 3 căn nhà gỗ quý cùng nhiều tài sản của một gia đình ở Hà Tĩnh bị thiêu rụi. Gia chủ thiệt hại gần 7 tỷ đồng.
