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Hiện trường 248 cây thông ba lá bị chặt hạ ở Lâm Đồng

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng ghi nhận 248 cây thông ba lá bị kẻ gian cưa hạ, thiệt hại lâm sản khoảng 7,6m3.
Đọc thêm : Hiện trường 248 cây thông ba lá bị chặt hạ ở Lâm Đồng