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Hệ thống C-RAM của Mỹ khai hỏa đánh chặn UAV ở Iraq

Hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ khai hỏa đánh chặn UAV ở Iraq, bắn hạ một số chiếc nhưng mục tiêu vẫn bị đánh trúng.
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