Hé lộ sự thật về công ty Forex Toàn Cầu

Qua 21 bộ hồ sơ gồm các hợp đồng hợp tác giao dịch, cam kết và đơn tố cáo của các nhà đầu tư về việc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu, trụ sở tại TP.HCM có dấu hiệu chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư ủy thác, phần nào sự thật của công ty này đã được hé lộ. - See more at: http://vtv.vn/kinh-te/he-lo-su-that-ve-cong-ty-forex-toan-cau/124748.vtv#sthash.BWef0oCt.dpuf