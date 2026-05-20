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Hé lộ đế chế tiền tỷ của David Beckham và Victoria

Theo số liệu từ danh sách người giàu Sunday Times Rich List mới nhất, khối tài sản ròng của cặp đôi quyền lực này đã tăng vọt lên mức ước tính 1,185 tỷ bảng Anh.
Đọc thêm : Hé lộ đế chế tiền tỷ của David Beckham và Victoria