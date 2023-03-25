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Hé lộ bí ẩn phía sau biểu tượng chữ thập ngoặc trên cờ Đức quốc xã

Biểu tượng mà Adolf Hitler và Đảng Đức Quốc xã tàn nhẫn sử dụng từng được coi là đại diện cho hòa bình, thịnh vượng và may mắn.
Đọc thêm : Hé lộ bí ẩn phía sau biểu tượng chữ thập ngoặc trên cờ Đức quốc xã