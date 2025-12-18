Video
Hậu vệ U22 Thái Lan phản lưới, U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2

Từ quả phạt bên cánh phải, Waris Schoolthong trong pha tranh chấp với Lý Đức đã đưa bóng vào lưới nhà, giúp U22 Việt Nam gỡ hoà 2-2 trước Thái Lan.
