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Hậu trường phía sau những cảnh quay dưới hầm mỏ than

Quay phim Vũ Trung Kiên chia sẻ hậu trường sau những cảnh phim ở hầm mỏ than trong phim "Không giới hạn"
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