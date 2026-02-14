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Hậu trường bộ ảnh Chở Tết về nhà gây sốt mạng

Bộ ảnh “Chở Tết về nhà” ghi lại cảnh người dân chở đào, quất, mai ở Hà Nội bất ngờ gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ dịp giáp Tết.
Đọc thêm : Bộ ảnh “Chở Tết về nhà” gây sốt mạng xã hội dịp giáp Tết