Hành trình về Việt Nam của hậu duệ vua Lý Thái tổ

Ông Lý Xương Căn ví việc trở về Việt Nam như định mệnh và lẽ sống của cuộc đời mình. Ông cho rằng, có chết cũng muốn được chết trên quê hương đất tổ.
