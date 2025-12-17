Video
video cùng chuyên mục

Hành động bồn chồn, lo lắng của Naraphat trước khi bị phát hiện gian lận

Tuyển thủ esports Thái Lan Warasin Naraphat có rất nhiều hành động lạ trước khi bị phát hiện gian lận ở môn Liên quân Mobile.
Đọc thêm : Cựu quan chức AFF: “Trọng tài SEA Games kìm hãm sự phát triển thể thao”