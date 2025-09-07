Video
Hàng trăm người tranh nhau giật tiền cúng cô hồn ở TPHCM

Chiều 6/9, hàng trăm người đứng chờ ở đường Phùng Hưng, Trần Hưng Đạo để giật tiền, đồ cúng cô hồn, tuy nhiên một số gia đình chỉ phát đồ để hạn chế tranh giành.
