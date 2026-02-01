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Hàng trăm người dân đi siêu thị 0 đồng dịp cận Tết

Với kinh phí 6,2 tỷ đồng, siêu thị mini 0 đồng Tết Bính Ngọ 2026 sẽ hỗ trợ 15.000 hộ cận nghèo, công nhân, lao động khó khăn tại TPHCM.
Đọc thêm : Hàng trăm người dân đi siêu thị 0 đồng dịp cận Tết