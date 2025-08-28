Video
Hàng nghìn người dồn về trong 30 phút, ga Cát Linh gồng mình ngăn vỡ trận

Lượng khách đi tàu điện ở Hà Nội tăng vọt trong ngày sơ duyệt diễu binh, diễu hành, khiến nhiều người phải chen chúc, mệt mỏi chờ đợi.
